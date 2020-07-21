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Кадыров пригласил Помпео посетить Чечню 

Газета.Ru 1 час назад
Кадыров пригласил Помпео в Чечню поговорить
Фото: ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в республику после того, как американский Госдеп включил чеченского лидера в "черный список". Соответствующее видеообращение размещено в Telegram-канале ЧГТРК "Грозный".
Он отметил, что желает поговорить и выяснить, кто на самом деле нарушает права человека.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Рамзан Кадыров внесен в "черный список". США обвиняют его в организации пыток, внесудебных казней и других преступлений.
Позже чеченский лидер в ответ на введенные против него санкции заявил в своем Telegram-канале, что "принимает бой" и выложил фотографию с двумя ручными пулеметами.
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Политика , Рамзан Кадыров , США , Чеченская Республика
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