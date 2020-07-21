Государственному секретарю США Майку Помпео следует приехать в родовое селение главы Чечни Рамзана Кадырова и поговорить с ним. Об этом, как сообщает чеченская государственная телерадиокомпания (ЧГТРК) «Грозный», заявил сам Кадыров.

Вчера, как сообщал «Рамблер», Государственный департамент США внес Кадырова, его жену Медни и дочерей Айшат и Карину (Хадижат) в список лиц, причастных к нарушению прав человека.

В тот же день глава Чеченской республики в своем телеграм-канале назвал сотрудников Госдепартамента лжецами, интриганами и провокаторами, их методы — мерзкими, обвинил в попытке внести разлад в его семью и заверил, что институт семьи в Чечне крепче санкций. Сегодня ЧГТРК «Грозный» опубликовала видеообращение Кадырова к Помпео.