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Кадыров позвал Помпео в Чечню 

Артём Кульша и ещё 7 23 минуты назад
Государственному секретарю США Майку Помпео следует приехать в родовое селение главы Чечни Рамзана Кадырова и поговорить с ним. Об этом, как сообщает чеченская государственная телерадиокомпания (ЧГТРК) «Грозный», заявил сам Кадыров.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Государственный департамент США внес Кадырова, его жену Медни и дочерей Айшат и Карину (Хадижат) в список лиц, причастных к нарушению прав человека.
В тот же день глава Чеченской республики в своем телеграм-канале назвал сотрудников Госдепартамента лжецами, интриганами и провокаторами, их методы — мерзкими, обвинил в попытке внести разлад в его семью и заверил, что институт семьи в Чечне крепче санкций. Сегодня ЧГТРК «Грозный» опубликовала видеообращение Кадырова к Помпео.
«Мне более прохладно стало, после того как они (американцы. — Прим. ред.) включили меня (в новый санкционный список. — Прим. ред.). Я испугался и приехал в родовое селение. Так что, Помпео, приезжай, у нас здесь очень красиво, поговорим с тобой, посмотрим, кто какие права нарушает. Ахмат — сила! Аллаху Акбар!» — заявил он смеясь в ходе него.
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Политика , Видео , США , Рамзан Кадыров , Госдеп США , Чеченская Республика
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