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Появилось видео с ответом Кадырова на санкции США 

Вадим Дроздов 55 минут назад
В США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Причиной для санкций, как заявил руководитель Госдепартамента США Майк Помпео, стали серьезные нарушения прав человека в Чечне. Кроме самого Кадырова в "черный список" Соединенных Штатов попала его жена и две дочери. Теперь никто из них не имеет права посещать США. Кроме этого Помпео призывает другие страны принять аналогичные меры. Рамзан Кадыров сначала ответил на это заявление достаточно коротко: "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!"
После этого глава Чечни написал длинный пост, в котором возмутился санкциям против своих родных.
Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Госдеп США , США , Чеченская Республика
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