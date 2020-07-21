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Госдума приняла закон, обязывающий росгвардейцев представляться гражданам

ТАССиещё 7
52 минуты назад
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Госдума во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять удостоверение - за исключением случаев, когда им нужно незамедлительно пресечь правонарушение.
Сотрудников Росгвардии обязали представляться гражданам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Законопроект устанавливает, что сотрудник войск национальной гвардии обязан "назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения, а в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина".
Во втором чтении документ принят с поправкой, отменяющей идентификационные процедуры "при необходимости незамедлительного пресечения преступления или административного правонарушения либо преследования совершивших их лиц". В изначальной редакции такое исключение предусматривалось лишь для обстоятельств, создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью сотрудника Росгвардии или иных лиц.
Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с Василием Пискаревым. Они напоминают, что сегодня в законодательстве закреплена обязанность полицейских представиться и предъявить служебное удостоверение, разъяснить причины и основания применяемых ограничивающих мер, а также права и обязанности гражданина. На росгвардейцев же такая обязанность не распространяется, "в результате чего граждане лишены возможности убедиться, что к ним обращается именно уполномоченный на то представитель власти", отмечают депутаты.
Соавтор законопроекта, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн пояснил, что обязанность представиться будет действовать только в тех случаях, когда сотрудник Росгвардии сам обращается к гражданину, а также при реализации отдельных полномочий.
"Понятно, что далеко не во всех случаях чисто физически возможно предъявить удостоверение или представиться, например, при подавлении беспорядков в местах лишения свободы, при проведении специальных операций. Но, самое главное, что все полицейские функции, возложенные на войска национальной гвардии, мы нашим законом закрываем с точки зрения представления сотрудника гражданину, больше не возникнет вопросов, кто находится перед человеком - действительно представитель власти или клоун, купивший полицейскую форму в соседнем ларьке. Учитывая, что директором Росгвардии издан приказ, определяющий порядок ношения нагрудных жетонов, проблему деанонимизации сотрудников Росгвардии мы считаем решенной", - заявил он.
Комментарии
Политика,Василий Пискарев,Александр Хинштейн,Росгвардия,Госдума
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