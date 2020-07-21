Сотрудников Росгвардии обязали представляться гражданам

Законопроект устанавливает, что сотрудник войск национальной гвардии обязан "назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения, а в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина".