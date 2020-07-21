Сотрудников Росгвардии обязали представляться гражданам

Законопроект устанавливает, что сотрудник войск национальной гвардии обязан "назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения, а в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина".
Во втором чтении документ принят с поправкой, отменяющей идентификационные процедуры "при необходимости незамедлительного пресечения преступления или административного правонарушения либо преследования совершивших их лиц". В изначальной редакции такое исключение предусматривалось лишь для обстоятельств, создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью сотрудника Росгвардии или иных лиц.
Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с Василием Пискаревым
. Они напоминают, что сегодня в законодательстве закреплена обязанность полицейских представиться и предъявить служебное удостоверение, разъяснить причины и основания применяемых ограничивающих мер, а также права и обязанности гражданина. На росгвардейцев же такая обязанность не распространяется, "в результате чего граждане лишены возможности убедиться, что к ним обращается именно уполномоченный на то представитель власти", отмечают депутаты.
Соавтор законопроекта, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
пояснил, что обязанность представиться будет действовать только в тех случаях, когда сотрудник Росгвардии сам обращается к гражданину, а также при реализации отдельных полномочий.