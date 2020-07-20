«Нет шансов не справиться»: депутат о назначении Дегтярева

Ранее в понедельник президент Владимир Путин назначил председателя Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края вместо Сергея Фургала , который был снят с поста «в связи с утратой доверия»..

Свищев рассказал, что знает Дегтярева как молодого, энергичного, талантливого руководителя. «Попал он в Хабаровский край в непростое время. Два года назад он уже планировался на должность руководителя региона, правда, другого, но, в связи с определенными событиями, он задержался», — цитирует слова депутата РИА «Новости».

По его оценке, по профессиональным качествам Дегтярев соответствует новой должности. «Опыт — дело наживное, самое главное, что у него хороший бэкграунд — очень хорошие связи, административный ресурс, поддержка центра, партии», — добавил парламентарий.

«У Михаила Дегтярева нет шансов не справиться на этом посту», — считает Свищев.