«Нет шансов не справиться»: депутат о назначении Дегтярева

Член Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что у Михаила Дегтярева нет шансов не справиться на посту временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
Ранее в понедельник президент Владимир Путин назначил председателя Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края вместо Сергея Фургала, который был снят с поста «в связи с утратой доверия»..
Свищев рассказал, что знает Дегтярева как молодого, энергичного, талантливого руководителя. «Попал он в Хабаровский край в непростое время. Два года назад он уже планировался на должность руководителя региона, правда, другого, но, в связи с определенными событиями, он задержался», — цитирует слова депутата РИА «Новости».
По его оценке, по профессиональным качествам Дегтярев соответствует новой должности. «Опыт — дело наживное, самое главное, что у него хороший бэкграунд — очень хорошие связи, административный ресурс, поддержка центра, партии», — добавил парламентарий.
«У Михаила Дегтярева нет шансов не справиться на этом посту», — считает Свищев.
Совет Государственной Думы 20 июля рассмотрел заявление председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаила Дегтярева о снятии с него полномочий депутата. Этот вопрос будет рассмотрен палатой 21 июля в начале пленарного заседания, сообщил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.