«Помалкивать о правах человека»: Чечня обратилась к США

Господин госсекретарь США Майк Помпео забыл о том, какую страну представляет. На фоне событий, происходящих в США и напрямую связанных с нарушением прав человека, ему, как и другим американским политикам, следовало бы помалкивать о «правах человека». Как говорится, «соринка в чужом глазу заметней, чем бревно в собственном», — уверен Даудов.

Чеченский парламентарий отметил, что в республике права человека и гражданина являются приоритетными государственными задачами, а Кадыров — гарант прав и свобод.

Народ Чечни любит своего лидера, дорожит им и охраняет его. А свои санкции приберегите для тех, на кого они и правда действуют. Потому что нам на них, как говорится, «с высокой колокольни», — заключил политик.

20 июля стало известно о внесении Кадырова в чёрный список Госдепа США стало известно 20 июля. Вашингтон считает его причастным к нарушениям прав человека, говорится в распространённом заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

По данным американских властей, Кадыров несёт личную ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека. Речь идёт о пытках и внесудебных казнях десятилетней давности. Внесение в чёрный список означает запрет на въезд в Штаты. Этот запрет распространяется также на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Хадижат. После этого чеченский лидер оставил загадочное сообщение в соцсетях, в котором обратился к Помпео с оружием в руках.

Как писал NEWS.ru, Кадыров прокомментировал решение Госдепартамента США внести его в «чёрный список». Он назвал эти меры «мерзкими» и заявил, что это попытка внести разлад в его семью.