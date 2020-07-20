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В Чечне призвали США «помалкивать» в ответ на санкции против Кадырова

Lenta.ru
17 минут назад
Комментарии4
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов прокомментировал внесение главы республики Рамзана Кадырова в санкционный список США. Об этом он написал в Instagram-аккаунте.
"Не вам нам указывать": в Чечне ответили США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Даудов призвал госсекретаря Майка Помпео и других американских политиков «помалкивать (...) на фоне событий, происходящих в США и напрямую связанных с нарушением прав человека». «Как говорится, соринка в чужом глазу заметней, чем бревно в собственном. В Чеченской Республике права человека и гражданина возведены в ранг приоритетных государственных задач», — заверил он, добавив, что именно Кадыров — гарант прав и свобод.
По словам спикера парламента Чечни, жители республики любят своего лидера, дорожат им и охраняют его. «Не для того чеченский народ выстрадал свою свободу, не для того погибли тысячи достойнейших сыновей этого народа, чтобы вы и вам подобные из-за океана указывали нам, что делать и как жить! (...) А свои санкции приберегите для тех, на кого они и правда действуют», — резюмировал Даудов.
Ранее госсекретарь США заявил о введении новых ограничений в отношении Кадырова — в частности, ему запретят въезд на территорию страны (это уже предусмотрено более ранними американскими санкциями в отношении главы Чечни — прим. «Ленты.ру»). По словам Помпео, глава Чечни нарушил права человека в республике и использовал в качестве оправдания своим действиям пандемию коронавируса.
Кадыров в ответ предложил ввести санкции не только против его жены и двух дочерей, но и 12 других детей политика. По его мнению, тот факт, что его жена и дети были включены в черный список наряду с ним, демонстрирует «истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов».
Комментарии4
Политика,Магомед Даудов,Рамзан Кадыров,Lenta.ru,Чеченская Республика,Соединенные Штаты
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