Разногласия Москвы и Дамаска: МИД сделал заявление

«За различного рода спекуляциями о якобы имеющих место разногласиях между Москвой и Дамаском в действительности ничего не стоит. Подобного рода искусственно раздутые информационные вбросы нацелены на формирование искаженного представления о российско-сирийских отношениях и специально разыгрываются враждебно настроенными к обеим странам сторонами», — сказал он в интервью египетской газете «Аль-Ахрам».
«Думаю, что на сегодняшний день, помимо России, неплохие со всех точек зрения возможности открываются в Сирии для белорусских, иранских, китайских и индийских компаний, а также для арабского капитала. Ведь Сирия всегда была и остается неотъемлемой частью арабского мира», — заключил он. Слова Богданова приводит пресс-служба МИД.