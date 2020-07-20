В Венесуэле назвали статью Путина о ВОВ уроком международной политики

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса считает статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне убедительным документом, который содержит важный урок международной политики. Такое мнение глава внешнеполитического ведомства Боливарианской Республики высказал в материале, опубликованном в понедельник на онлайн-портале Medium.

"В защиту правды президент Владимир Путин опубликовал убедительный документ, в котором он объясняет то, что не должно нуждаться в каких-либо объяснениях. Помимо выдающейся операции по спасению истории на основании зафиксированных фактов, эта статья содержит в себе большой урок в области международной политики. Речь идет о размышлении, призванном не допустить повторения столь непомерного насилия людей по отношению друг к другу", — написал министр.

Западные страны при помощи своей машины пропаганды и обмана пытаются переписать историю и уничтожить историческую правду, отметил Арресаса. Они "пытаются грубо вычеркнуть из истории 27 млн жизней советских граждан, которым мы сегодня с болью отдаем дань памяти как ужасному итогу Великой отечественной войны", написал он.