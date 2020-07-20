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Глава МИД Венесуэлы назвал статью Путина о Второй мировой уроком международной политики 

ТАСС 1 час назад
В Венесуэле назвали статью Путина о ВОВ уроком международной политики
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса считает статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне убедительным документом, который содержит важный урок международной политики. Такое мнение глава внешнеполитического ведомства Боливарианской Республики высказал в материале, опубликованном в понедельник на онлайн-портале Medium.
"В защиту правды президент Владимир Путин опубликовал убедительный документ, в котором он объясняет то, что не должно нуждаться в каких-либо объяснениях. Помимо выдающейся операции по спасению истории на основании зафиксированных фактов, эта статья содержит в себе большой урок в области международной политики. Речь идет о размышлении, призванном не допустить повторения столь непомерного насилия людей по отношению друг к другу", — написал министр.
Западные страны при помощи своей машины пропаганды и обмана пытаются переписать историю и уничтожить историческую правду, отметил Арресаса. Они "пытаются грубо вычеркнуть из истории 27 млн жизней советских граждан, которым мы сегодня с болью отдаем дань памяти как ужасному итогу Великой отечественной войны", написал он.
"Отрицание истории ради утверждения превосходства, непризнание [прав] другого, высокомерие в риторике и действиях, ложь и обман ведут нас к тому, чтобы вновь пережить и повторить трагедию, не позволяют нам выучить ее страшные уроки. Президент Путин обращается с призывом к правде, чтобы иметь возможность учиться на трагедии и использовать новую логику в политике и разрешении конфликтов, в противном случае жертва была бы напрасной", — считает глава МИД Венесуэлы.
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Комментарии
Политика , Латинская Америка , Владимир Путин , МИД , Венесуэла
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