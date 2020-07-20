Названа настоящая причина введения санкций против Кадырова

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Ранее Госдепартамент обвинил чеченского лидера в причастности к нарушению прав человека и запретил въезд в Соединенные Штаты. Помимо главы республики, ограничения распространяются на его супругу Медни Кадырову , а также дочерей Айшат Кадырову и Хадижат Кадырову.

Слуцкий назвал такой шаг амеркианской администрации «недружественным» и выразил уверенность, что основания для внесения в черный список голословны.

«Обвинения в причастности в нарушении прав человека достаточно серьезные и должны быть подтверждены только в суде. В противном случае, подобные утверждения являются клеветой на одного из самых авторитетных руководителей российских регионов», — сказал глава думского комитета.

«Кадыров был и остается патриотом России. Очевидно, именно этот факт является настоящей причиной рестрикций», — добавил Слуцкий.

Депутат заявил, что Россия найдет способ ответить на внесение Кадырова в черный список. При этом он выразил уверенность, что санкции не помешают главе Чечни выполнять обязанности.