В ГД призвали США не ошибаться в принадлежности Крыма

Президент РФ Владимир Путин в понедельник принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей на керченском заводе "Залив" . Корабли названы именами известных военачальников: "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Одновременно в режиме видеоконференции состоялась закладка двух атомных подводных крейсеров и двух фрегатов на верфях Северодвинска и Санкт-Петербурга.

В свою очередь посольство США на Украине на своей странице в Facebook заявило, что "самовольное строительство" Россией военных кораблей на суверенной украинской территории в очередной раз нарушает международные нормы.

"Американцы ошиблись землями. Крым — это действительно суверенная территория, которая принадлежит Российской Федерации и является ее неотделимой частью. Наши западные партнеры большие конъюнктурщики, и это им пойдет в большой жирный минус", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, США допускают значительные стратегические ошибки, продолжая курс санкций и напряженности в отношениях с Россией. "Эти ошибки могут привести к тому, что США в итоге станет закрытым, изолированным сообществом, с которым никто не будет общаться", — добавил депутат.