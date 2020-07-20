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В Госдуме призвали США не ошибаться в принадлежности Крыма 

РИА Новости 1 час назад
В ГД призвали США не ошибаться в принадлежности Крыма
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал конъюнктурной реакцию США на закладку двух универсальных десантных кораблей в Крыму и призвал больше не ошибаться, причисляя полуостров к украинской территории.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей на керченском заводе "Залив". Корабли названы именами известных военачальников: "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Одновременно в режиме видеоконференции состоялась закладка двух атомных подводных крейсеров и двух фрегатов на верфях Северодвинска и Санкт-Петербурга.
В свою очередь посольство США на Украине на своей странице в Facebook заявило, что "самовольное строительство" Россией военных кораблей на суверенной украинской территории в очередной раз нарушает международные нормы.
"Американцы ошиблись землями. Крым — это действительно суверенная территория, которая принадлежит Российской Федерации и является ее неотделимой частью. Наши западные партнеры большие конъюнктурщики, и это им пойдет в большой жирный минус", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, США допускают значительные стратегические ошибки, продолжая курс санкций и напряженности в отношениях с Россией. "Эти ошибки могут привести к тому, что США в итоге станет закрытым, изолированным сообществом, с которым никто не будет общаться", — добавил депутат.
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Комментарии
Политика , Михаил Шеремет , Владимир Путин , Судостроительный завод "Залив" , Госдума , РИА Новости , Республика Крым , США
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