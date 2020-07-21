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Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дегтярёва 

RT на русском и ещё 15 37 минут назад
Государственная дума на пленарном заседании приняла проект постановления о досрочном сложении полномочий депутата Михаила Дегтярёва по причине его нового назначения.
Об этом информирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Дегтярёв прилетел в Хабаровск и был представлен региональному правительству.
20 июля Путин отправил в отставку арестованного по делу об убийствах Сергея Фургала с поста главы региона в связи с утратой доверия. Врио был назначен Михаил Дегтярёв.
Дегтярёв заявил, что его назначение стало результатом того, что Москва услышала запрос избирателей региона.
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Политика , Видео , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Госдума , РИА Новости
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