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Государственная дума на пленарном заседании приняла проект постановления о досрочном сложении полномочий депутата Михаила Дегтярёва по причине его нового назначения.

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Дегтярёв прилетел в Хабаровск и был представлен региональному правительству.

20 июля Путин отправил в отставку арестованного по делу об убийствах Сергея Фургала с поста главы региона в связи с утратой доверия. Врио был назначен Михаил Дегтярёв.

Дегтярёв заявил, что его назначение стало результатом того, что Москва услышала запрос избирателей региона.