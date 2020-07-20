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Первый после карантина: Владимир Путин посетил Крым 

News.ru 1 час назад
Первый после карантина: Путин посетил Крым
Фото: ТАСС
Первая оффлайн поездка главы государства после многомесячного карантина состоялась сегодня, 20 июля. Владимир Путин отправился в Крым, где принял участие в закладке боевых кораблей для ВМФ РФ. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, лидер дал определённый сигнал — в первую очередь, жителям республики о том, что политика власти в их отношении остаётся неизменной.
Поездка президента в Крым должна была состояться ещё на прошлой неделе. Однако в последний момент пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в этот день глава государства будет работать в Ново-Огарёво и даст старт бюджетным процессам. Запланированное мероприятие — торжественная закладка универсальных десантных кораблей на судостроительном заводе «Залив» — также перенесли под визит лидера.
И сегодня в ходе поездки в Керчь глава страны сообщил, что Крым получит «особую поддержку» в сфере гражданского судостроения. Речь идёт о предоставлении субсидий местным предприятиям этой отрасли.
Приняли решение субсидировать 30% стоимости судна для тех судовладельцев, которые хотят заказать в Крыму свои будущие суда — малотоннажные, среднетоннажные, рыболовные, — пообещал Владимир Путин.
Президент также рассказал, что одновременно ещё на двух российских верфях закладываются два фрегата и две новейшие подлодки, которые могут быть вооружены гиперзвуковым оружием. Путин отметил, что к 2027 году доля современных кораблей в российском флоте должна превысить 70%.
Как рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков, каждый визит Путина в Крыму воспринимают очень позитивно, тем более, что президент всегда приезжает в Республику исключительно по важным поводам.
Сергей Цеков, сенатор от Крыма:
Его визит состоялся накануне празднования Дня ВМФ. Понятно, что тема для нас и для всей Российской Федерации всегда была важна. Крымчане всегда чувствовали связь с Россией во времена нахождения в составе Украины именно за счёт нахождения здесь Черноморского флота. Конечно, черноморский флот — гордость России, флот, который овеял себя славой побед в сражениях.
Каждая поездка первого лица РФ в Крым сопровождается активным комментированием события западными СМИ и, безусловно, украинскими журналистами. Обозреватели и эксперты пытаются расшифровать, какой сигнал Путин в очередной раз дал мировому сообществу. Однако, по мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, месседж у президента сегодня был только один — подтверждение стабильности выбранного курса РФ. И направлен он, по мнению эксперта, исключительно внутрь страны.
Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития:
Это не какой-то новый месседж, а подтверждение неизменности выбранного курса, который уже был президентом озвучен: Крым — однозначно российская территория, и РФ продолжает работу по усилению вооружённых сил в рамках подготовки своей обороноспособности. На мой взгляд, это сигнал не международной арене, а месседж внутрь Крыма, где сегодня, как и во многих других частях нашей страны, наблюдается сложная из-за эпидемиологических мер ситуация. Визит Путина — демонстрация того, что там будут открываться новые рабочие места, благодаря чему Крым будет не только курортом, но и местом, где есть работа на крупных промышленных предприятиях и большой госзаказ.
Также Путин, общаясь с рабочими завода в Керчи, поставил точку в вопросе проведения Бессмертного полка. Он сообщил, что придётся перенести акцию на следующий год, пообещав, что в 2021 году она пройдёт «мощно, по достоинству, красиво».
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Комментарии 3
Политика , Дмитрий Песков , Дмитрий Солонников , Сергей Цеков , Владимир Путин , Судостроительный завод "Залив" , Керчь , Республика Крым
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