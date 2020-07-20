«Мы принимаем бой!» Кадыров ответил Помпео на санкции

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«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — написал Кадыров в своём Telegram-канале, сопроводив сообщение смайлами и фотографией.

Ранее госсекретарь Помпео сообщил, что Госдепартамент внёс Кадырова в чёрный список.

Из распоряжения следует, что ограничительные меры вводятся «из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике».