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Кадыров ответил Помпео на заявление о внесении в чёрный список 

RT на русском 1 час назад
«Мы принимаем бой!» Кадыров ответил Помпео на санкции
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео о внесении чеченского лидера в чёрный список.
«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — написал Кадыров в своём Telegram-канале, сопроводив сообщение смайлами и фотографией.
Ранее госсекретарь Помпео сообщил, что Госдепартамент внёс Кадырова в чёрный список.
Из распоряжения следует, что ограничительные меры вводятся «из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике».
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Политика , Рамзан Кадыров , Госдеп США , США , Чеченская Республика
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