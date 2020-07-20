Захарова: МИД ответит на санкции США против Кадырова

Министерство иностранных дел Российской Федерации найдет способ ответить на санкции США в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.
— Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем, — написала она.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова будут введены санкции. По его словам, ограничительные меры вводятся из-за «причастности Кадырова к серьезным нарушениям прав человека в Чеченской Республике». Внесение в «черный список» означает запрет на въезд в Штаты. Данное решение распространяется на супругу Кадырова и его дочерей.