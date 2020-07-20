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Депутат от КПРФ выступил против сбора денег для Грудинина 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Депутат от КПРФ выступил против сбора денег для Грудинина
Фото: РИА Новости
Представитель КПРФ в Мосгордуме Евгений Ступин высказался против того, чтобы собирать деньги для выплаты Павлом Грудининым 1 млрд рублей «Совхозу им. Ленина» по решению суда. По его словам, Грудинин — не больной ребенок, которому срочно нужно лечение за рубежом.
«Я тоже не сторонник того, чтобы собирать деньги. Честно, у меня здесь несколько отличается линия от ряда моих однопартийцев. Действительно, считаю, что в нынешней ситуации просить у людей деньги на любое предприятие — неважно, чье — для меня совестно. Не осуждаю тех, кто скидывается, но сам призывать к этому не буду. Все-таки это не больные дети, которым срочно требуется лечение за рубежом для сохранения жизни. Это немножко не та ситуация», — заявил Ступин.
Видео его выступления опубликовано в Telegram.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что возглавляемая Геннадием Зюгановым партия КПРФ организовала сбор средств для помощи ЗАО «Совхоз имени Ленина», который принадлежит миллиардеру Павлу Грудинину. Сообщалось, что общий долг Грудинина составляет более 1 млрд 66 млн 219 тыс. рублей, собрать удалось чуть больше 19 млн рублей. При этом партия, по данным СМИ, потратила 200 тыс. рублей, выделенных из бюджета, чтобы организовать сбор средств.
В прошлом году Арбитражный суд Московской области принял решение взыскать с Грудинина более 1 млрд рублей в пользу возглавляемого им предприятия. Грудинина обвиняли в причинении предприятию убытков на сумму 2,1 млрд рублей.
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Комментарии 1
Политика , Геннадий Зюганов , Мосгордума , КПРФ
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