Депутат от КПРФ выступил против сбора денег для Грудинина 

Представитель КПРФ Мосгордуме Евгений Ступин высказался против того, чтобы собирать деньги для выплаты Павлом Грудининым 1 млрд рублей «Совхозу им. Ленина» по решению суда. По его словам, Грудинин — не больной ребенок, которому срочно нужно лечение за рубежом.

«Я тоже не сторонник того, чтобы собирать деньги. Честно, у меня здесь несколько отличается линия от ряда моих однопартийцев. Действительно, считаю, что в нынешней ситуации просить у людей деньги на любое предприятие — неважно, чье — для меня совестно. Не осуждаю тех, кто скидывается, но сам призывать к этому не буду. Все-таки это не больные дети, которым срочно требуется лечение за рубежом для сохранения жизни. Это немножко не та ситуация», — заявил Ступин.

Видео его выступления опубликовано в Telegram

Напомним, ранее СМИ сообщили, что возглавляемая Геннадием Зюгановым партия КПРФ организовала сбор средств для помощи ЗАО «Совхоз имени Ленина», который принадлежит миллиардеру Павлу Грудинину. Сообщалось, что общий долг Грудинина составляет более 1 млрд 66 млн 219 тыс. рублей, собрать удалось чуть больше 19 млн рублей. При этом партия, по данным СМИ, потратила 200 тыс. рублей, выделенных из бюджета, чтобы организовать сбор средств.

В прошлом году Арбитражный суд Московской области принял решение взыскать с Грудинина более 1 млрд рублей в пользу возглавляемого им предприятия. Грудинина обвиняли в причинении предприятию убытков на сумму 2,1 млрд рублей.