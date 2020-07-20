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Захарова заявила о сложности зеркального ответа на санкции против Кадырова 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Захарова о санкциях: «Мы что-нибудь придумаем»
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что будет сложно ответить зеркально на решение Госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в «черный список».
«Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем», — передает РИА «Новости» слова Захаровой.
Ранее в понедельник Госдеп заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против Рамзана Кадырова. При этом Кадыров говорил, что находится «во всех санкционных списках, которые существуют», и осталось придумать только что-нибудь «отдельно» для него.
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Политика , Рамзан Кадыров , Мария Захарова , МИД , Госдеп США , РИА Новости , Чеченская Республика
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