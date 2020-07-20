«Не надо совать свой нос»: в Крыму резко ответили США 

«Какое отношение США имеют к кораблям, которые строятся в Крыму, на территории Российской Федерации? Пусть займутся своим делом. Надоело уже, что они суют свой нос везде, куда не нужно. Пусть занимаются своими внутренними вопросами и не лезут в чужие дела», — сказал Фикс агентству РИА «Новости».

Депутат подчеркнул, что Россия и дальше будет поступать исходя из своих национальных интересов.

Ранее в понедельник, как сообщал «Рамблер», российский президент Владимир Путин принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» в Керчи. Посольство США на Украине осудило строительство десантных кораблей в Крыму и назвало это нарушением международных норм.