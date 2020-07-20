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«Не надо совать свой нос»: в Крыму резко ответили США 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал американские власти «не совать нос» в чужие дела после того, как посольство США на Украине осудило строительство военных кораблей в Крыму.
«Какое отношение США имеют к кораблям, которые строятся в Крыму, на территории Российской Федерации? Пусть займутся своим делом. Надоело уже, что они суют свой нос везде, куда не нужно. Пусть занимаются своими внутренними вопросами и не лезут в чужие дела», — сказал Фикс агентству РИА «Новости».
Депутат подчеркнул, что Россия и дальше будет поступать исходя из своих национальных интересов.
Путин принял участие в закладке десантных кораблей
Ранее в понедельник, как сообщал «Рамблер», российский президент Владимир Путин принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» в Керчи. Посольство США на Украине осудило строительство десантных кораблей в Крыму и назвало это нарушением международных норм.
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Политика , Видео , Ефим Фикс , Владимир Путин , РИА Новости , Республика Крым , США
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