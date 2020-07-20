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Жириновский оценил назначение Дегтярёва на место Фургала 

News.ru 1 час назад
Жириновский оценил назначение Дегтярёва на место Фургала
Фото: News.ru
ЛДПР благодарна президенту России Владимиру Путину за сохранение кресла главы региона за партией, однако призывает не торопиться с увольнением Фургала. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя назначение Михаила Дегтярёва врио главы Хабаровского края
Мы благодарны президенту за назначение депутата от ЛДПР Михаил Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края. Мы рассчитывали, что сохраним за собой три региона. Тем более этого просили сами хабаровчане, чтобы новым главой региона был не москвич, не выходец из «Единой России», а представитель ЛДПР, — цитирует Жириновского РИА Новости.
В то же время политик заверил, что ЛДПР будет добиваться, чтобы все обвинения с Фургала были сняты. Что касается Дегтярёва, то ему, по словам Жириновского, предстоит познакомиться с командой.
Ему в поддержку будет наш новый депутат Госдумы от Хабаровска, которому мы планируем передать освободившийся мандат. Я бы советовал Михаил Владимировичу не торопиться, никого не увольнять, быть приветливыми, — подытожил лидер ЛДПР.
Вопрос о новом главе края встал после ареста губернатора Сергея Фургала. Его задержали 9 июля по подозрению в организации убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Сам Фургал, будучи членом ЛДПР, победил кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта на выборах 2018 года.
20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. Врио главы региона станет глава думского комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярёв, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Политика , Михаил Дегтярев , Вячеслав Шпорт , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , Владимир Путин , Единая Россия , Госдума , ЛДПР , РИА Новости , Хабаровский Край
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