Новый глава Хабаровского края ответил на призывы уехать фразой «не уйду», так как «надо работать», сообщает РБК.

«Те, кто кричат «Дегтярев уходи»… не уйду. Потому что работать надо, понимаете? Куча задач, десять дней край без руководителя, стопка документов, которая на столе у меня лежит, высотой — метр. Ну, уйду я, придет другой. Поэтому давайте временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющим обязанности, а 2021 год покажет», — сказал Дегтярев во время стрима в Instagram, который он вел, пока шел на работу.

Врио губернатора также заявил, что не поддастся на попытки давления со стороны участников уличных акций и не позволит диктовать, когда и с кем ему общаться. Об этом он сообщил в среду на встрече с членами общественной палаты региона, отмечает ТАСС.

«Я все пытаюсь послать сигнал тем, кто выходит на улицы. У меня окна выходят во двор правительства Хабаровского края, я вышел вечером в приемную и услышал, что мне кричит толпа «Дегтярев, выходи!». Я удивился: во-первых, у нас социальная дистанция должна соблюдаться, там люди многие не соблюдают социальную дистанцию. Во-вторых, «Выходи!», что это означает? Это означает, что надо бросить дела, совещания и выйти. Я для народа открыт, но диктовать мне, что мне делать — выходить, не выходить, общаться здесь или общаться там, общаться только с этими людьми или принять только такую позицию я не позволю», — сказал Дегтярев.

Ежедневные несанкционированные митинги проходят в Хабаровске после ареста экс-губернатора Сергей Фургала, напоминате РИА Новости. Самые многочисленные прошли 11 и 18 июля, они собрали 12 тысяч и 10 тысяч человек соответственно. В будни митинги собирают от нескольких десятков до нескольких сотен участников, большинство из них без масок.

«Насколько я здесь задержусь, сразу говорю: Сергей Иванович как только оправдается в суде, сюда приедет, готов участвовать в выборах, выборы по плану на 21 год сентябрь, я отсюда уеду сразу», — заявил Дегтярев.