Путин провел встречу с вице-премьером Борисовым 

Президент РФ Владимир Путин, будучи в Крыму, провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В частности, обсуждались вопросы выполнения ранее данных поручений главы государства по оздоровлению предприятий ОПК, вице-премьер доложил также президенту о завершенном детальном обследовании состояния так называемого "Морского старта", который был приобретен компанией S7. Обсуждались также вопросы, связанные с работой межправкомиссий с Сирией и Кубой, которые возглавляет вице-премьер Борисов", — рассказал Песков.