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Путин провел встречу с вице-премьером Борисовым 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
Путин провел встречу с вице-премьером Борисовым
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин, будучи в Крыму, провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В частности, обсуждались вопросы выполнения ранее данных поручений главы государства по оздоровлению предприятий ОПК, вице-премьер доложил также президенту о завершенном детальном обследовании состояния так называемого "Морского старта", который был приобретен компанией S7. Обсуждались также вопросы, связанные с работой межправкомиссий с Сирией и Кубой, которые возглавляет вице-премьер Борисов", — рассказал Песков.
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Политика , Ближний Восток , Войска , Юрий Борисов , Дмитрий Песков , Владимир Путин , АК S7 , Правительство РФ , Республика Крым
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