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Выборы главы Хабаровского края пройдут в 2021 году 

РИА Новости 2 часа назад
Выборы главы Хабаровского края пройдут в 2021 году
Фото: РИА Новости
Выборы губернатора Хабаровского края состоятся в единый день голосования в 2021 году, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.
Депутат Госдумы Михаил Дегтярев в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник согласился стать временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.
"С учетом сроков, установленных законом, выборы губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования в следующем году, совместно с выборами депутатов Госдумы восьмого созыва", — сказал Шевченко.
Он добавил, что единый день голосования запланирован на 19 сентября.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
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Комментарии
Политика , Михаил Дегтярев , Евгений Шевченко , Сергей Фургал , Владимир Путин , СИЗО "Лефортово" , Госдума , Центризбирком России , РИА Новости , Хабаровский Край
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