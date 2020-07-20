Выборы главы Хабаровского края пройдут в 2021 году 

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"С учетом сроков, установленных законом, выборы губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования в следующем году, совместно с выборами депутатов Госдумы восьмого созыва", — сказал Шевченко.

Он добавил, что единый день голосования запланирован на 19 сентября.