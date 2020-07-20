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Путин одобрил пакет законов о «народном» бюджетировании 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Путин одобрил пакет законов о «народном» бюджетировании
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал два федеральных закона, создающих правовую основу для развития практики реализации проектов инициативного ("народного") бюджетирования на муниципальном уровне.
Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Путин поручал в пять раз увеличить финансирование проектов, предложенных жителями.
Первый документ вносит изменения в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", которые позволят гражданам определять, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь. Жители смогут участвовать в разработке инициативных проектов, направленных на решение местных проблем, имеющих для них приоритетное значение. После общественного обсуждения эти проекты будут вноситься в местную администрацию, причем обязательным элементом станет общественный контроль за их реализацией.
Инициатором внесения такого проекта может выступить группа численностью не менее десяти человек, достигших 16 лет, но муниципальным образованиям предоставляется право уменьшать ее минимальную численность. До внесения проекта в местную администрацию он должен быть рассмотрен и обсужден на сходе, собрании или конференции граждан. В случае внесения в администрацию нескольких проектов, в том числе с постановкой аналогичных приоритетных проблем, их отбор будет осуществляться на конкурсной основе.
Второй закон вносит изменения в Бюджетный кодекс, которые наделяют Минфин России полномочиями осуществлять методическое обеспечение планирования и исполнения расходов региональных и местных бюджетов на реализацию таких инициативных проектов и формирования информации о соответствующем бюджете в доступной и понятной для граждан форме.
Кроме того, каждому инициативному проекту с 1 января 2021 года будет присваиваться уникальный код классификации расходов бюджетов. Добровольные платежи юридических и физических лиц для реализации таких проектов будут относиться к неналоговым доходам бюджетов и направляться только на реализацию инициатив жителей о решении конкретных вопросов местного значения.
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Комментарии 1
Политика , Владимир Путин , Минфин
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