Жириновский прокомментировал отставку Фургала 

При этом Жириновский добавил, что продолжит добиваться снятия обвинений с бывшего губернатора Сергея Фургала

Он подчеркнула, что Дегтяреву предстоит познакомиться с командой в Хабаровском крае. "Я бы советовал Михаил Владимировичу не торопиться, никого не увольнять, быть приветливыми", — сказал Жириновский.

Ранее Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву возглавить Хабаровский край. Он согласился с предложением президента.

До этого Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.

Жириновский заявлял 9 июля, что в знак протеста против задержания Фургала вся фракция ЛДПР может сложить свои полномочия в Госдуме.

С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в поддержку Фургала. Демонстрации проходят в условиях роста заражений коронавирусом и игнорируют запрет массовых мероприятий.