Путин запретил особый порядок рассмотрения тяжких преступлений

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ограничивающий применение особого порядка судебного разбирательства только уголовными делами о преступлениях небольшой и средней тяжести, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ

Дела о преступлениях, отнесенных законом к категории тяжких ввиду их повышенной общественной опасности, как правило, являются особо сложными, затрагивают интересы значительного числа потерпевших, вызывают большой общественный резонанс и освещаются в средствах массовой информации, что требует установления на законодательном уровне высокой степени процессуальных гарантий справедливого правосудия, говорится в пояснительной записке.

К таким преступлениям относятся такие правонарушения, как мошенничество в крупном и особо крупном размерах, совершенное организованной группой лиц, злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий.

Закон ограничивает применение особого порядка судебного разбирательства уголовными делами о преступлениях небольшой и средней тяжести, к которым в соответствии со статьей 15 УК РФ относятся умышленные преступления, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, а также все преступления по неосторожности.

Особый порядок рассмотрения уголовных дел — это сокращенная процедура, которая используется, когда фигурант согласен с предъявленным ему обвинением, а суд рассматривает дело без судебного разбирательства.