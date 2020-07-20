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Путин пожелал успехов Дегтяреву на новом посту 

РИА Новости 1 час назад
Путин пожелал успехов Дегтяреву на новом посту
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин призвал депутата Госдумы Михаила Дегтярева, которому предложил стать врио губернатора Хабаровского края, не забывать о стратегических планах развития региона и пожелал ему успехов.
Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
Глава государства отметил, что в регионе проблем много.
"Их нужно решать. Отопительный сезон, как вы сказали, скоро. И нужно заниматься текущими делами. Но, конечно, нужно смотреть и в будущее, на перспективу, не забывать о стратегических планах развития этого огромного и очень важного для страны региона. Я желаю вам удачи. Увидимся", — сказал Путин в ходе встречи с Дегтяревым по видеосвязи.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Депутат ГД от ЛДПР Дегтярев назывался партией одним из кандидатов на должность врио губернатора Хабаровского края.
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Политика , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Владимир Путин , СИЗО "Лефортово" , Госдума , ЛДПР , Хабаровский Край
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