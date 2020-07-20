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Путин объяснил перенос «Бессмертного полка» 

РИА Новости 1 час назад
Путин объяснил перенос «Бессмертного полка»
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что специалисты и врачи не рекомендуют проводить акцию "Бессмертный полк" сейчас из-за коронавируса.
"Мы до последнего консультируемся со специалистами, с учеными. Я свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде в Питере и прилететь успеть на Красную площадь… Но специалисты, врачи не рекомендуют", — сказал Путин, общаясь с работниками ООО "Судостроительный завод "Залив", отвечая на вопрос, как он относится к тому, что "Бессмертный полк" перенесен.
Он отметил, что "придется перенести мероприятие на следующий год".
"Сделаем это широко, мощно, по достоинству, красиво, так как мы это можем делать и как делаем", — заключил он.
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Политика , Владимир Путин , Судостроительный завод "Залив"
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