Путин объяснил перенос «Бессмертного полка» 

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Президент России Владимир Путин заявил, что специалисты и врачи не рекомендуют проводить акцию "Бессмертный полк" сейчас из-за коронавируса.

"Мы до последнего консультируемся со специалистами, с учеными. Я свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде в Питере и прилететь успеть на Красную площадь… Но специалисты, врачи не рекомендуют", — сказал Путин, общаясь с работниками ООО "Судостроительный завод "Залив", отвечая на вопрос, как он относится к тому, что "Бессмертный полк" перенесен.

Он отметил, что "придется перенести мероприятие на следующий год".

"Сделаем это широко, мощно, по достоинству, красиво, так как мы это можем делать и как делаем", — заключил он.

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