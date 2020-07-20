1,5% составляет смертность от коронавируса в РФ— Путин

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Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ , в отличие от стран Европы, где летальность от коронавируса составляет от 8 до 15%, смертность составляет 1,5%.

"О летальности, так называемой смертности. Это один из ключевых показателей эффективности работы медицинской системы и государства как такового. Можно по-разному относиться к статистике, но тем не менее. В странах с хорошей развитой системой здравоохранения, в богатых странах Европы, летальность 8, 10, 11, 13, в некоторых странах больше 15% — Бельгия, Великобритания. У нас — 1,5%", — сказал Путин в ходе общения с работниками ООО "Судостроительный завод "Залив", говоря о ситуации с коронавирусом.

Президент добавил, что очевидно, что в России показатель на порядок меньше.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.