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Мэр Норильска объяснил свою отставку 

РИА Новости 1 час назад
Мэр Норильска объяснил свою отставку недоверием властей
Фото: РИА Новости
Мэр Норильска Ринат Ахметчин объяснил свою отставку недоверием со стороны краевых властей после совещания по коронавирусу.
Ранее в мэрии сообщили, что мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку после совещания по коронавирусу, которое провел губернатор Александр Усс.
"К сожалению большая часть вопросов, которые мы задавали, вернулась к нам. Мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я. После окончания данного штаба в СМИ и мессенджерах сразу появилась негативная информация обо мне и моей работе и о той информации, которую я предоставлял… Мне было высказано недоверие про мою работу. Я принял такое решение написать заявление об отставке", — сказал Ахметчин журналистам.
В среду глава Норильска заявил журналистам, что город не справляется самостоятельно с ростом заболеваемости коронавирусом, ему нужна помощь краевых властей. Он упомянул, что написал письмо красноярскому губернатору Александру Уссу с просьбой о поддержке врачами и средним медперсоналом.
В середине июня на Ахметчина было заведено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в халатности после разлива дизельного топлива на ТЭЦ, так как чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию, отмечали в СК. При этом глава города продолжал исполнять обязанности.
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Политика , Александр Усс , Норильск
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