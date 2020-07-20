Дегтярев готов немедленно вылететь в Хабаровский край

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Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов.

"Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край. На повестке вопросы работы устойчивой правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции ", — сказал Дегтярев Путину по видеосвязи.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово" , виновным себя не признает.