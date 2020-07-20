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Путин приедет на главный военно-морской парад в Петербург 

РИА Новости и ещё 8 2 часа назад
Путин приедет на парад ВМФ в Петербург
Фото: РИА Новости
Планы по проведению в Санкт-Петербурге парада в день ВМФ 26 июля остаются, президент России Владимир Путин планирует посетить торжественные мероприятия, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Еще в мае Путин поручил Сергею Шойгу провести 26 июля в День ВМФ традиционный парад на главных базах военно-морского флота России. Президент также предложил провести в этот день "Бессмертный полк", который не состоялся 9 мая в связи с распространением коронавируса. Ранее в понедельник Путин согласился с идеей организаторов всероссийской акции перенести шествие на следующий год.
Песков утвердительно ответил на вопрос, сохраняются ли планы побывать на параде в Петербурге, сказав: "Да".
Ожидается, что всего в военно-морском празднике задействуют 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные и малые ракетные корабли, корветы, подводные лодки и другие. Парадную линию статического показа у Дворцового моста возглавит воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVI века "Полтава".
Добавляется, что воздушная часть парада в Санкт-Петербурге будет представлена 41 единицей авиационной техники: будут задействованы истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142, Ил-38, самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-12, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, топливозаправщик Ил-78, имитирующий заправку в воздухе пары новейших истребителей Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.
Также на сайте Минобороны можно будет найти информацию в виде инфографики о проведении 26 июля военно-морских парадов на базах ВМФ России — Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске, Североморске и Севастополе.
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Комментарии 4
Политика , Сергей Шойгу , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости , Санкт-Петербург
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