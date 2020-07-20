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Глава Анапы ушёл в отставку после губернаторской проверки 

ИА Regnum и ещё 11 1 час назад
Глава Анапы ушёл в отставку после проверки губернатора
Фото: anapa.media
Мэр Анапы Краснодарского края Юрий Поляков принял решение уйти в отставку по собственному желанию после выезда в муниципалитет губернатора Вениамина Кондратьева 20 июля, об этом сообщили в пресс-службе администрации края. Юрий Поляков занимал пост мэра Анапы с 2017 года.
«Вениамин Кондратьев поблагодарил Юрия Полякова за работу. Губернатор подчеркнул, что сегодня в Анапе активно создается правовое поле для недопущения незаконной застройки, эта работа должна быть максимально активно продолжена», — говорится в сообщении пресс-службы.
По итогам объезда Анапы Вениамин Кондратьев заявил, что власти города-курорта справились с задачей по сносу некапитальных объектов, но не смогли наладить контроль над строительством капобъектов. Губернатор напомнил, что город должен «зарабатывать на отелях, а не на квартирах», а потому городу нужна инфраструктура, а не спальные районы.
Между тем, с 21 июля в Анапе приступит к работе специальная комиссия по проверке соблюдения градостроительного законодательства, в состав которой войдут представители общественных организаций и местных жителей.
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Комментарии 1
Политика , Вениамин Кондратьев , Юрий Поляков , Анапа , Краснодарский Край
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