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Путин отправил Фургала в отставку 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Путин отправил Фургала в отставку
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.
«Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента Российской Федерации. Назначить Дегтярева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Хабаровского края», — говорится в президентском указе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее в понедельник Путин встретился с Дегтяревым и предложил ему занять пост губернатора Хабаровского края.
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Политика , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Владимир Путин , Хабаровский Край
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