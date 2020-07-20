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Путин отправил в отставку Фургала
Мария Иванова
10 минут назад
Фото:
РИА Новости
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отправил в отставку арестованного губернатора
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