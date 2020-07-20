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Путин отправил в отставку Фургала 

Мария Иванова 10 минут назад
Путин отправил в отставку Фургала
Фото: РИА Новости
Владимир Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Фургала в связи с утратой доверия — указ.
Путин предложил назначить врио главы Хабаровского края депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева.
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