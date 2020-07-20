Депутат Государственной думы Михаил Дегтярев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Должность губернатора Хабаровского края стала вакантной после задержания и ареста действующего главы региона Сергея Фургала. Он, как сообщал «Рамблер», был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств, покушений на убийство и этапирован в Москву.
Сегодня Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Фургала в качестве губернатора Хабаровского края и назначении Дегтярева временно исполняющим обязанности главы региона.