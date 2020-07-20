Все новости на карте

Должность губернатора Хабаровского края стала вакантной после задержания и ареста действующего главы региона Сергея Фургала . Он, как сообщал «Рамблер», был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств, покушений на убийство и этапирован в Москву.

Сегодня Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Фургала в качестве губернатора Хабаровского края и назначении Дегтярева временно исполняющим обязанности главы региона.