Путин рассказал об ущемлении Крыма Украиной

Президент России Владимир Путин рассказал, что бывшее украинское руководство признавалось, что временами было вынуждено больше забирать у Крыма , чем вкладывать в него, когда регион еще находился в составе Украины . Слова главы государства передает ТАСС.

Глава государства также согласился, что в Крыму при Украине «все приходило постепенно в упадок», однако подчеркнул, что «это не было целенаправленной работой» киевских властей.

«Я же разговаривал, когда у нас нормальные отношения были, с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьером (до госпереворота 2014 года) разговаривал, когда он еще был премьером. Я говорю: "Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?". Он говорит: "У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше чем давать для того, чтобы поддержать другие регионы Украины"», — рассказал президент.

Путин отметил, что украинская власть была вынуждена это делать из-за тяжелой экономической ситуации, а «не потому что они специально против Крыма работали».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.