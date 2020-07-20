Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин рассказал об ущемлении Крыма Украиной в пользу других регионов 

Lenta.ru 50 минут назад
Путин рассказал об ущемлении Крыма Украиной
Фото: Lenta.ru
Президент России Владимир Путин рассказал, что бывшее украинское руководство признавалось, что временами было вынуждено больше забирать у Крыма, чем вкладывать в него, когда регион еще находился в составе Украины. Слова главы государства передает ТАСС.
Глава государства также согласился, что в Крыму при Украине «все приходило постепенно в упадок», однако подчеркнул, что «это не было целенаправленной работой» киевских властей.
«Я же разговаривал, когда у нас нормальные отношения были, с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьером (до госпереворота 2014 года) разговаривал, когда он еще был премьером. Я говорю: "Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?". Он говорит: "У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше чем давать для того, чтобы поддержать другие регионы Украины"», — рассказал президент.
Путин отметил, что украинская власть была вынуждена это делать из-за тяжелой экономической ситуации, а «не потому что они специально против Крыма работали».
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.
Видео дня. Сколько стоит недвижимость российских звезд за границей
Последние новости
«Сколтех» определил путь проникновения коронавируса в Россию «Сколтех» определил путь проникновения коронавируса в Россию Стало известно о доступе российской элиты к вакцине от коронавируса c апреля Стало известно о доступе российской элиты к вакцине от коронавируса c апреля Мишустин уволил замминистра после аферы на 50 миллионов рублей Мишустин уволил замминистра после аферы на 50 миллионов рублей
Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Путин , Правительство Украины , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соседи умоляют Россию о помощи
Соседи умоляют Россию о помощи
Умер Александр Боголюбов
Умер Александр Боголюбов
Пескова спросили про прививку Путина от коронавируса
Пескова спросили про прививку Путина от коронавируса
Задержаны напавшие на дом экс-главы «Ростсельмаша»
Задержаны напавшие на дом экс-главы «Ростсельмаша»
Видео
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
02:30
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
00:24
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
00:38
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
00:29
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
00:17
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
03:21
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
Происшествия
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
00:41
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
Происшествия
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
00:50
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
Наука и техника Наука
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
01:25
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
«10 минут назад»: Мэр Норильска подал в отставку
01:44
«10 минут назад»: Мэр Норильска подал в отставку
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение