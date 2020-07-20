МИД назвал бездоказательными обвинения в кибератаках 

Андрей Крутских. Обвинения в адрес России Китая в кибератаках политически мотивированы и используются для манипулирования общественным мнением, заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД

«Бездоказательность и политическая мотивированность подобных информационных вбросов очевидна. Печально то, что участие в провокационных акциях принимают не только наши американские партнеры», — передает РИА «Новости» слова Крутских со ссылкой на журнал «Международная жизнь».

Он также отметил, что «кампании по дезинформации, особенно в области здравоохранения, проводятся для манипулирования общественным мнением».

«Россия выступает за то, чтобы исключить возможность произвольного определения источника киберугроз без соответствующих технических доказательств государствами по собственному усмотрению», — добавил Крутских.

Кроме того, по его словам, Москва на фоне распространения коронавируса призывает отказаться от кибератак на объекты здравоохранения и критической инфраструктуры.

Также он уточнил, что вспышка COVID-19 «особенно ярко продемонстрировала риски и последствия злонамеренной деятельности», направленной на использование уязвимостей в период, «когда общество испытывает огромные трудности».

«Россия разделяет мнение ряда стран о необходимости защиты информационно-коммуникационной (ИКТ) инфраструктуры в сфере здравоохранения. Предлагаем закрепить за государствами обязательство воздерживаться от нападений не только на медицинские объекты, но и в целом на критическую информационную инфраструктуру учреждений, предоставляющих жизненно важные государственные услуги, в частности, в сфере образования, энергетики, транспорта, а также в банковской и финансовой сферах», — подчеркнул Крутских.

По его словам, планируется продолжать работать в этом направлении на переговорных площадках ООН по международной информационной безопасности.

Ранее сообщалось, что наряду с коронавирусом человечеству грозит «киберпандемия», она произошла из-за «негативного развития цифровых технологий». Проявлениями «киберпандемии» можно считать хакерство, кибертерроризм, кибервмешательство в частную жизнь и развитие государств.