Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД назвал бездоказательными обвинения в кибератаках 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
МИД назвал бездоказательными обвинения в кибератаках
Фото: РИА Новости
Обвинения в адрес России и Китая в кибератаках политически мотивированы и используются для манипулирования общественным мнением, заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских.
«Бездоказательность и политическая мотивированность подобных информационных вбросов очевидна. Печально то, что участие в провокационных акциях принимают не только наши американские партнеры», — передает РИА «Новости» слова Крутских со ссылкой на журнал «Международная жизнь».
Он также отметил, что «кампании по дезинформации, особенно в области здравоохранения, проводятся для манипулирования общественным мнением».
«Россия выступает за то, чтобы исключить возможность произвольного определения источника киберугроз без соответствующих технических доказательств государствами по собственному усмотрению», — добавил Крутских.
Кроме того, по его словам, Москва на фоне распространения коронавируса призывает отказаться от кибератак на объекты здравоохранения и критической инфраструктуры.
Также он уточнил, что вспышка COVID-19 «особенно ярко продемонстрировала риски и последствия злонамеренной деятельности», направленной на использование уязвимостей в период, «когда общество испытывает огромные трудности».
«Россия разделяет мнение ряда стран о необходимости защиты информационно-коммуникационной (ИКТ) инфраструктуры в сфере здравоохранения. Предлагаем закрепить за государствами обязательство воздерживаться от нападений не только на медицинские объекты, но и в целом на критическую информационную инфраструктуру учреждений, предоставляющих жизненно важные государственные услуги, в частности, в сфере образования, энергетики, транспорта, а также в банковской и финансовой сферах», — подчеркнул Крутских.
По его словам, планируется продолжать работать в этом направлении на переговорных площадках ООН по международной информационной безопасности.
Ранее сообщалось, что наряду с коронавирусом человечеству грозит «киберпандемия», она произошла из-за «негативного развития цифровых технологий». Проявлениями «киберпандемии» можно считать хакерство, кибертерроризм, кибервмешательство в частную жизнь и развитие государств.
Видео дня. Сколько стоит недвижимость российских звезд за границей
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин рассказал об отношении к Крыму бывшего руководства Украины Путин рассказал об отношении к Крыму бывшего руководства Украины Как тает уличный протест в Хабаровске Как тает уличный протест в Хабаровске Подозреваемая по делу о хищении 50 млн рублей замглавы Минобрнауки Лукашевич уволена Подозреваемая по делу о хищении 50 млн рублей замглавы Минобрнауки Лукашевич уволена
Комментарии
Политика , Андрей Крутских , МИД , ООН , РИА Новости , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Навальный выступил с неожиданной новостью
Навальный выступил с неожиданной новостью
«Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?»
«Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?»
Арестованный Фургал рассказал о заказчиках своего дела
Арестованный Фургал рассказал о заказчиках своего дела
Соседи умоляют Россию о помощи
Соседи умоляют Россию о помощи
Видео
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
01:22
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
02:30
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
00:24
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
00:38
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
00:29
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
00:17
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
03:21
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
Происшествия
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
00:41
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
Происшествия
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
00:50
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
Наука и техника Наука
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
01:25
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение