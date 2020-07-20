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Стали известны планы Путина по поездке в Хабаровск 

Павел Тиунов 19 минут назад
Стали известны планы Путина по поездке в Хабаровск
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин пока не планирует ехать в Хабаровск, где проходят митинги в поддержку арестованного по подозрению в причастности к убийствам губернатора региона Сергея Фургала, заявил на очередной встрече с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков подчеркнул, что у Путина есть желание и потребность в общении с гражданами страны. Пресс-секретарь напомнил СМИ, что президент «много это делает», но пока он не собирается посещать Хабаровск.
«В ближайшее время такая поездка не запланирована», — отметил пресс-секретарь национального лидера.
Как сообщал «Рамблер», несанкционированные акции протеста в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят с 11 июля. Жители региона собираются на митинги, игнорируя запреты на проведение массовых мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса. Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств двух предпринимателей в начале 2000-х годов. В настоящее время он находится в СИЗО «Лефортово» в Москве. Все обвинения отвергает.
Комментарии 1
Политика , Дмитрий Песков , Сергей Фургал , Владимир Путин , СИЗО "Лефортово" , Хабаровск
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