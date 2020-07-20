Стали известны планы Путина по поездке в Хабаровск 

Песков подчеркнул, что у Путина есть желание и потребность в общении с гражданами страны. Пресс-секретарь напомнил СМИ, что президент «много это делает», но пока он не собирается посещать Хабаровск.

«В ближайшее время такая поездка не запланирована», — отметил пресс-секретарь национального лидера.