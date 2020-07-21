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Фургал обратился к хабаровчанам после отставки 

Lenta.ru и ещё 46 17 минут назад
Фургал обратился к хабаровчанам после отставки
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился в Instagram к жителям региона в связи со своей отставкой.
Он отметил, что два года работы в качестве главы региона были насыщенными, тяжелыми и в то же время прекрасными. «Что мы успели сделать? Не так уж и много, как было запланировано. Наводили порядок, начали стройки, создали базу для того, чтобы система начала работать», — написал Фургал.
Бывший губернатор поблагодарил всех, кто «был рядом, поддерживал, спорил и критиковал». Он также отметил, что Хабаровский край — край сильных духом людей.
20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора региона Сергея Фургала в связи с утратой доверия к нему. Этим же документом врио главы Хабаровского края был назначен Михаил Дегтярев, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и член ЛДПР.
Об аресте Фургала стало известно 10 июля. Днем ранее он был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Фургала подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик не признает свою вину в инкриминируемых ему преступлениях.
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Политика , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Владимир Путин , ФСБ , Госдума , ЛДПР , СКР , Хабаровский Край
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