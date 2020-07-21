Фургал обратился к хабаровчанам после отставки 

Он отметил, что два года работы в качестве главы региона были насыщенными, тяжелыми и в то же время прекрасными. «Что мы успели сделать? Не так уж и много, как было запланировано. Наводили порядок, начали стройки, создали базу для того, чтобы система начала работать», — написал Фургал.

Бывший губернатор поблагодарил всех, кто «был рядом, поддерживал, спорил и критиковал». Он также отметил, что Хабаровский край — край сильных духом людей.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора региона Сергея Фургала в связи с утратой доверия к нему. Этим же документом врио главы Хабаровского края был назначен Михаил Дегтярев , председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и член ЛДПР