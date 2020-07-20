МИД РФ: контакты по Афганистану не планируются

Контакты РФ по Афганистану пока не планируются ни в каких форматах, поскольку затягивается процесс обмена пленными между Кабулом и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил в понедельник ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Пока не вырисовывается, поскольку затягивается процесс обмена пленными. Пока [он] не завершится, контакты бессмысленны", — сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до тысячи человек, удерживаемых радикалами.

11 июня спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что Кабул освободил более 3 тыс. пленных талибов, а "Талибан" — свыше 500 военнослужащих и полицейских.