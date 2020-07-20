Захарова: за рубежом находятся сотни тысяч россиян

Мария Захарова. Сотни тысяч граждан РФ проживают за рубежом, у каждого из них может возникнуть необходимость вернуться на родину, заявила официальный представитель МИД России

"У нас огромное количество российских граждан, которые находятся за рубежом, это сотни тысяч человек. Они там живут, работают, учатся, у них там совместные семьи. И каждый день у этих людей что-либо случается, и хорошее, и плохое: рождаются дети, к сожалению, уходят родственники, болеют", — сказала Захарова на пресс-конференции в понедельник.

В связи с этим, отметила она, у них может возникнуть необходимость срочно переместиться из одной страны в другую.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с начала пандемии коронавируса более 266 тысяч россиян вернулись на родину вывозными рейсами из других стран.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево , не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.

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