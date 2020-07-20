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Косачев: российских сенаторов не приглашали в качестве наблюдателей на выборы в Белоруссию 

ТАСС и ещё 1 40 минут назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские сенаторы готовы отправиться на выборы президента Белоруссии в качестве наблюдателей по парламентской линии, однако приглашения пока не поступало. Об этом ТАСС сообщил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Пока не было приглашения, мы готовы, разумеется", — сказал Косачев, отвечая на вопрос, поедут ли сенаторы в качестве наблюдателей на выборы в Белоруссию.
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Ранее Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Двум претендентам на президентский пост — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало — было отказано в регистрации.
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Политика , В мире , СНГ , Андрей Дмитриев , Александр Лукашенко , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Москва
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