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Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах 

RT на русском и ещё 12 1 час назад
ГД приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Фото: ТАСС
Госдума приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Согласно поправкам, формат многодневного голосования будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы.
Подсчёт голосов будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.
Отмечается, что голосовать по закону можно будет в течение нескольких, но не более трёх дней подряд.
Ранее сообщалось, что электронное дистанционное голосование планируется использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году.
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Политика , Законопроекты , Госдума
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