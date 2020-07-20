Кто разрулит ситуацию в Хабаровском крае?

На Дальнем Востоке в минувшие выходные возобновились митинги в поддержку арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала. Только в столице края в митингах и шествиях, по разным оценкам, приняли участие от 9 тысяч до 50 тысяч человек. Акции прошли и во Владивостоке.
Со своей стороны лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президентский указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края будет подписан 20 июля. По его словам, врио губернатора станет представитель ЛДПР, другие кандидатуры «вроде бы не рассматриваются». Как ситуация может развиваться дальше?
Комментарий Георгия Бовта:
Разные источники называют полдюжины вероятных кандидатов на место Фургала, в том числе думских депутатов от ЛДПР, включая Михаила Дегтярева, который пытался баллотироваться на пост мэра Москвы, но с треском провалился.
Впрочем, обсуждать вероятные кандидатуры бессмысленно, весь процесс подготовки соответствующего решения держится в глубочайшей тайне, никакого публичного обсуждения тут нет и не предполагается. Можно обратить внимание разве что лишь на то, что, возможно, именно с интенсивной проработкой хабаровской ситуации был отложен визит президента в Крым, а также на то, что ЛДПР на фоне массовых протестов в Хабаровске ведет себя предельно кротко после первых резких заявлений Жириновского, всячески от протестов открещивается и, видимо, надеется, что некие данные Владимиру Вольфовичу обещания будут выполнены.
В этом случае Хабаровский край останется как бы «вотчиной» ЛДПР. Что, впрочем, не гарантирует, что протесты тут же пойдут на спад. Назначение врио может, наоборот, их подхлестнуть в краткосрочном плане, поскольку после Фургала могут не принять любого. К тому же помимо элдэпээровца может появиться и совсем неожиданный назначенец.
Пока федеральный центр придерживается пассивной тактики в отношении протестов. Даже и близко нет того, что можно было наблюдать в свое время по отношению к несогласованным акциям, скажем, в столице или Петербурге. Возможно, расчет на то, что людям просто надоест выходить на улицы, тем более что качественного развития ситуации нет.
Это косвенно говорит о том, что за протестами не стоит никакой серьезной организации из людей, которые читали бы в свое время книжки о технологиях «цветных революций» или хотя бы статью Ленина «Марксизм и восстание». Помимо нескрываемого раздражения Москвой и чувства обиды оттого, как поступили с якобы народным губернатором, на массовых акциях выдвинут, пожалуй, лишь один внятный и конкретный лозунг. А именно требование перенести суд над Фургалом в Хабаровск.
Вообще-то Уголовно-процессуальный кодекс как раз и прописывает подсудность уголовных дел именно тем регионам, где совершено преступление. Территориальная подсудность уголовного дела может быть изменена лишь в нескольких случаях, из которых к делу Фургала формально подходит лишь один, описанный в статье 35 УПК: «Если имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения по делу».
Чисто теоретически можно пофантазировать на тему достаточно сильного хода со стороны Москвы в случае дальнейшего продолжения протестов — перенести суд над Фургалом в Хабаровск, да еще и провести его с участием присяжных. Ведь Следственный комитет утверждает, что у него есть неопровержимые доказательства его вины. Пусть предъявит.
Их предъявление в суде выбило бы все козыри из рук протестантов, во всяком случае, раскололо бы протест. Особенно если пойти еще дальше и раскрыть все причины и обстоятельства, по которым раньше расследованию преступлений 15-летней давности не давали ход. И кто именно не давал. И на каком уровне.
Однако учитывая нынешние политические реалии, такой сценарий выглядит как почти невероятный. Во-первых, у нас считается недопустимым уступать давлению улицы. Во-вторых, никто не может гарантировать, что хабаровский суд и тем более присяжные адекватно воспримут в том числе самые «убийственные» в буквальном смысле доказательства вины обвиняемого. В-третьих, никакого разумного варианта на случай развала дела в суде в рамках сложившихся порядков не просматривается.
Так что пока наиболее вероятным сценарием остается назначение врио губернатора, которому будет поручено разрулить ситуацию без каких-либо особых репрессий, а также расчет на то, что людям надоест выходить на улицу. При этом сам федеральный центр покамест, скорее всего, ограничится лишь отдельными утечками по делу, но не станет выступать с подробными политическими разъяснениями своей позиции и постарается не выводить обсуждение хабаровских проблем на общероссийский уровень, в том числе на федеральных телеканалах.