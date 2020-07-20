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Появилось видео с обращением Симоньян к Армении 

Вадим Дроздов 1 час назад
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян опубликовала на страницах своих социальных сетей текст обращения к властям Армении. Симоньян осудила политику Армении по отношению к России. По ее словам, новые власти ведут антироссийскую пропаганду, направленную в основном против президента Российской Федерации Владимира Путина и всех, кто его поддерживает. Симоньян возмущена, как "кучка политиканов" из Армении может просить помощи у России после всех гадостей, высказанных против Путина.
"После того, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть. Но она так не поступит", — говорится в заявлении Маргариты Симоньян.
Политика , Видео , Маргарита Симоньян , Владимир Путин , Russia Today , Армения
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