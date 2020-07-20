Появилось видео с обращением Симоньян к Армении 

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян опубликовала на страницах своих социальных сетей текст обращения к властям Армении . Симоньян осудила политику Армении по отношению к России . По ее словам, новые власти ведут антироссийскую пропаганду, направленную в основном против президента Российской Федерации Владимира Путина и всех, кто его поддерживает. Симоньян возмущена, как "кучка политиканов" из Армении может просить помощи у России после всех гадостей, высказанных против Путина.

"После того, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть. Но она так не поступит", — говорится в заявлении Маргариты Симоньян.