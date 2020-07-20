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Поручение Путина о снижении смертности в ДТП считают невыполнимым в МВД 

News.ru и ещё 1 11 минут назад
Полиция сочла невыполнимым поручение Путина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Показатель смертности на российских дорогах должен стать выше в два раза, чем предписано поручением президента РФ Владимира Путина. Текущую цель на 2024 год — 4 смерти в ДТП на 100 000 населения — в МВД России предлагают увеличить вдвое. Достижимый показатель, считают в полиции, составит 8,4 смерти на 100 000 населения.
Это следует из протокола совещания у курирующего транспорт вице-премьера Марата Хуснуллина, которое прошло 19 июня, сообщает газета «Ведомости». Отмечается, что низкий уровень смертности — 4 смерти на 100 000 человек — в настоящее время достигли только в шести странах: Швейцарии, Норвегии, Сингапуре, Великобритании, Нидерландах и Швеции.
Майскими указами Путина от 2018 года предполагается снижение смертности на дорогах к 2024 году в 3,5 раза.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерству внутренних дел следует усилить контроль за безопасностью дорожного движения. Об этом в феврале 2020 года заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД. Он отметил, что за восемь лет смертность на дорогах сократилась более чем на треть. Тем не менее, работа в этом направлении должна быть продолжена, подчеркнул глава государства.
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Политика , Общество , Марат Хуснуллин , Владимир Путин , МВД , Ведомости
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