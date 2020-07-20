Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей в Керчи 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
Путин поучаствует в церемонии закладки боевых кораблей в Керчи
Фото: ТАСС
Из Керчи по видеосвязи Путин поговорит с представителями других судостроительных предприятий — «Севмаш» в Северодвинске и «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.
Президент России Владимир Путин сегодня, 20 июля, примет участие в церемонии закладки боевых кораблей в Керчи на судостроительном заводе «Залив». Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Первоначально Путин должен был прибыть в Керчь 16 июля, но он перенес визит на 20 июля. Вместо этого президент провел совещание по бюджетному процессу.
Из Керчи по видеосвязи Путин поговорит с представителями других судостроительных предприятий — «Севмаш» в Северодвинске и «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, где также будут закладывать новые корабли.
Видео дня. Сколько стоит недвижимость российских звезд за границей
ТК «Звезда»: последние новости
В Кремле прокомментировали акции протеста в Хабаровске В Кремле прокомментировали акции протеста в Хабаровске Правительство Нижегородской области планирует обратиться в прокуратуру из-за запаха газа в городе Правительство Нижегородской области планирует обратиться в прокуратуру из-за запаха газа в городе В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на отпуск В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на отпуск
Политика , Армия , Войска , Оружие , ВМФ России , Крым наш , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Судостроительный завод "Залив" , Северная верфь , Севмаш , Керчь , Санкт-Петербург , Северодвинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«*** себе дрищ»: откровенное фото Нагиева взорвало Сеть
«*** себе дрищ»: откровенное фото Нагиева взорвало Сеть
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Полицейский бросился с 13-го этажа вслед за педофилом
Полицейский бросился с 13-го этажа вслед за педофилом
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Видео
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
00:50
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
Наука и техника Наука
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
01:25
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Десантирование разведгруппы попало на видео
00:49
Десантирование разведгруппы попало на видео
Армия
Солнце с рекордного расстояния попало на видео
00:48
Солнце с рекордного расстояния попало на видео
Наука и техника
Симоньян обратилась к Армении
01:42
Симоньян обратилась к Армении
Политика
Появилось видео пожара в соборе во Франции
01:07
Появилось видео пожара в соборе во Франции
Происшествия
Ребенок сбежал от родителей и попал на видео
03:30
Ребенок сбежал от родителей и попал на видео
Происшествия
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
00:20
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
00:23
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
00:31
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение