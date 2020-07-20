Путин поучаствует в церемонии закладки боевых кораблей в Керчи

Первоначально Путин должен был прибыть в Керчь 16 июля, но он перенес визит на 20 июля. Вместо этого президент провел совещание по бюджетному процессу.

Из Керчи по видеосвязи Путин поговорит с представителями других судостроительных предприятий — «Севмаш» в Северодвинске и «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, где также будут закладывать новые корабли.