МИД РФ не подтвердил освобождение россиян в Ливии

МИД России не подтвердили сообщения ряда СМИ об освобождении Правительством национального согласия (ПНС) в Ливии двух россиян, заключенных в тюрьму, сообщает РИА "Новости".

"Не подтверждаем", — сказал собеседник агентства во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее два арабских телеканала Al-Arabiya и Al-Hadath сообщили, что ПНС передало турецким властям двух граждан России — Максима Шугалея и Самира Суэйфана.

Граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан были арестованы в Ливии в 2019 году. Их подозревают во вмешательстве в парламентские и президентские выборы в Ливии.