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В МИД РФ не подтвердили сообщения об освобождении двух россиян в Ливии 

Газета.Ru 2 часа назад
МИД РФ не подтвердил освобождение россиян в Ливии
Фото: Газета.Ru
В МИД России не подтвердили сообщения ряда СМИ об освобождении Правительством национального согласия (ПНС) в Ливии двух россиян, заключенных в тюрьму, сообщает РИА "Новости".
"Не подтверждаем", — сказал собеседник агентства во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее два арабских телеканала Al-Arabiya и Al-Hadath сообщили, что ПНС передало турецким властям двух граждан России — Максима Шугалея и Самира Суэйфана.
Граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан были арестованы в Ливии в 2019 году. Их подозревают во вмешательстве в парламентские и президентские выборы в Ливии.
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Политика , МИД , РИА Новости , Ливия
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