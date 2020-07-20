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Песков рассказал про прививку Путина от коронавируса 

Алиса Селезнёва и ещё 36 1 час назад
Пескова спросили про прививку Путина от коронавируса
Фото: РИА Новости
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, глава государства Владимир Путин еще не делал прививку от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», ранее в военном госпитале имени Бурденко первые 18 добровольцев прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. При этом эксперты считают, что при позитивном сценарии массовая вакцинация может начаться не раньше первого квартала 2021 года.
Песков напомнил, что вакцина еще не прошла сертификацию, а «главе государства, наверное, несертифицированную вакцину не совсем хорошо употреблять».
«Мне прививка особо не нужна, потому что я переболел, и про то, что кто-то делал прививку в администрации, мне, честно говоря, неизвестно. Мне неизвестно, что в администрации были какие-то добровольцы, которые участвовали в программах апробирования прививок», — пояснил он.
При этом пресс-секретарь Владимира Путина высказал мнение, что вакцина в первую очередь будет доступна людям из групп риска, однако об этом пока рано говорить.
«Нужно дождаться завершения [исследований] и официального утверждения вакцины, выполнения всех необходимых процедур. В России (…) несколько вакцин находятся на различных стадиях апробирования, некоторые стадии уже завершились», — пояснил Дмитрий Песков.
Он также подчеркнул, что «пока нет ни одной вакцины, которая уже завершила бы полный этап тестирования».
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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