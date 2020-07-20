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Кремль опроверг планы Путина посетить Хабаровск 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 1 час назад
Кремль опроверг планы Путина посетить Хабаровск
Фото: РИА Новости
В планах президента Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Пока в ближайшее время такая поездка не запланирована», — передает РИА «Новости» слова Пескова.
«У Владимира Путина действительно всегда есть желание и потребность общаться с людьми. Вы знаете, он много это делает», — добавил он.
Песков, отвечая на вопрос, определился ли российский лидер с кандидатурой на пост врио губернатора Хабаровского края и стоит ли ждать назначения в понедельник, о чем ранее заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, добавил, что Кремль никогда не анонсирует подписание президентом Владимиром Путиным указов.
Ранее в пресс-службе ЛДПР со ссылкой на Жириновского сообщили, что назначение губернатора Хабаровского края может произойти в понедельник.
«Вы знаете, что мы никогда не анонсируем подписание президентом указов, мы информируем вас об уже подписанных указах. По состоянию на сейчас каких-либо указов не подписано», — сказал Песков, комментируя слова Жириновского.
Также Песков, комментируя несанкционированные митинги в Хабаровске, заявил, что региональные власти должны выстраивать постоянный, бесперебойный диалог с жителями.
«На первом плане четкое функционирование региональных властей, потому что, несмотря ни на что, несмотря на ситуацию с Фургалом, власти должны функционировать четко», — сказал Песков, добавив, что об этом говорил и полпред президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев, который недавно был в Хабаровске.
«Главное — это бесперебойное и четкое функционирование региональных властей, чтобы не срывались никакие программы развития, оказания всех необходимых услуг населению», — уточнил Песков.
Он добавил, что власти региона должны разговаривать с гражданами. «Должен быть постоянный, бесперебойный диалог региональных властей с жителями региона», — заключил Песков.
П его словам, в Кремле не считают, что на несанкционированные митинги в Хабаровске вышли провокаторы и они были оплачены командой арестованного губернатора региона Сергея Фургала.
«Нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
«Мне в целом нечего добавить нового по ситуации с Фургалом. Вы знаете, что ведется следствие, собственно, больше и нечего добавить», — сказал Песков.
Напомним, в субботу в несанкционированном митинге в поддержку Фургала в Хабаровске приняли участие около 10 тыс. человек.
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Комментарии
Политика , Криминал , Дмитрий Песков , Юрий Трутнев , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , Владимир Путин , ЛДПР , РИА Новости , Хабаровск , Хабаровский Край
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